Slovenská vláda bude jednat o vyhlášení dalšího nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. V pondělí to doporučil tamní ústřední krizový štáb. Podle premiéra Matoviče by se měl vztahovat na celou zemi a ne pouze na zdravotnictví.

Předchozí nouzový stav na Slovensku trval od 16. března do 14. června. Týkal se pouze zdravotnictví. (Denník N/Tasr)