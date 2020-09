Na volebním stanovišti pro lidi v karanténě v Ústí nad Labem odvolil z auta první člověk. U volebního stanu u zimního stadionu jsou čtyři lidé v ochranných oblecích.

za hodinu od otevření volebního místa pro hlasování z auta vhodilo hlas do urny několik lidí, zjistila na místě ČTK. V Ústeckém kraji mohou lidé v karanténě volit z auta na sedmi místech, v každém okrese je jedno. V krajském městě je volební stanoviště u zimního stadionu, volební komisi tvoří šest lidí, čtyři z nich, kteří přijdou s voliči do kontaktu, mají ochranné obleky. Jde o úředníky a členy armády. Lidé dnes mohou volit do 15.00.