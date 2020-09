Podezřelé investice Vatikánu do luxusních nemovitostí v Londýně byly patrně vyšší, než se dosud vědělo. Britský deník The Financial Times (FT) dnes informoval o dalším nákupu, který má hodnotu 100 milionů liber (2,98 miliardy korun).

Kvůli skandálu kolem kontroverzních akvizic v metropoli Spojeného království minulý týden odstoupil vlivný italský kardinál Angelo Becciu. Církevní stát nyní plánuje reformovat své hospodaření, uvedla s odvoláním na italská média agentura DPA. Vatikán zjištění nekomentoval.

Z dokumentů, které má FT k dispozici, vyplývá, že Becciu se podílel na investování prostředků Vatikánu do nákupu luxusních bytů ve čtvrti Knightsbridge, která patří k nejdražším rezidenčním čtvrtím v Londýně.

Již dříve média informovala o tom, že dvaasedmdesátiletý Becciu schválil coby vrcholný představitel vatikánské byrokracie také nákup části budovy v jiné londýnské čtvrti Chelsea, a to za 200 milionů dolarů (4,7 miliardy Kč). Becciu jakékoliv pochybení ve spojitosti se zmíněnými finančními operacemi popřel. (ČTK)