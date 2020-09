Začala oprava Barrandovského mostu v Praze, uzavírky spojené s rekonstrukcí potrvají až pět let. Zatím se oprava týká spodní části mostu a doprava mezi Prahou 4 a 5 nebude výrazně narušena, zabrán bude jeden pruh Modřanské ulice.

Na jaře roku 2022 bude průjezdnost mostu omezena na polovinu jízdních pruhů. Denně přes Barrandovský most projede přes 140 tisíc aut, řidiči se tedy do budoucna musí připravit na kolony na obou stranách Vltavy. Navazující etapy oprav jsou v plánu až do roku 2025.

Možné objízdné trasy povedou pro tranzitní dopravu přes Radotínský most na Pražském okruhu, kde však hrozí komplikace kvůli častým dopravním nehodám. Další alternativy nabízí zbraslavský most Závodu míru nebo mosty v centru města po proudu řeky, Palackého a Jiráskův. Ani jeden však nepředstavuje snadnou objížďku.

Rekonstrukce bude mít dopad i na pražskou hromadnou dopravu. Možné řešení, chystaný Dvorecký most, který by mohl spojit Podolí a Smíchov, vznikne nejdříve za dalších pět let.

Část mostu byla zprovozněna v roce 1983, druhá polovina v roce 1988 a více než 30 let hustého provozu si vyžádalo generální opravu. Jedná se o první velkou rekonstrukci, měnit se budou například svodidla či veřejné osvětlení.

V době svého otevření se most jmenoval po komunistickém prezidentovi Antonínu Zápotockém. Brutalistická stavba měřící 352 metrů dnes nese jméno francouzského geologa Joachima Barrandeho, který v 19. století bádal ve středních Čechách. (iDnes/TSK Praha)