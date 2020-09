V roce 2019 bylo v České republice podle sčítání a odhadu Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 23 830 lidí bez domova. Dle Armády spásy jsou aktuální čísla mnohem vyšší, počty se pohybují mezi 30 a 70 tisíci.

„Záleží na tom, koho do této skupiny započítáme. Zda budeme zahrnovat pouze osoby spící na ulici nebo i ty, kteří spí v noclehárnách a azylových domech,“ doplnil v tiskové zprávě Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Počet lidí bez domova výrazně stoupl během první vlny pandemie koronaviru letos na jaře. Pokud by v některém z ubytovacích zařízení Armády spásy došlo k rozšíření nákazy covidem-19, stát či města by se dle organizace měly postarat o vznik karanténních budov. V opačném případě by poskytovatelé sociálních služeb museli snížit stávající kapacity kvůli dodržení hygienických opatření.

Z celkového počtu lidí bez domova se Armáda spásy v současnosti stará o zhruba 3000 osob denně. (Armáda spásy)