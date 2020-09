Rotterdamské muzeum Boijmans Van Beuningen se chystá vystavit všechna díla, která skladuje ve svém depozitáři. „Podaří se vám instalovat tak šest procent sbírek, možná deset, ale zbylých 90 procent bude pořád ve skladu. Co to je za zodpovědnost vůči veřejnosti, nevystavovat těch 90 procent?“ ptá se ředitel muzea Sjarel Ex. (ČTK, Artalk)