Nouzový stav by mohl platit od pondělí

S návrhem na vyhlášení nouzového stavu od pondělí předstoupí ministr Prymula zítra před Sněmovnu. „Pokusím se obhájit důvody, které vedou k tomu, že žádám o vyhlášení nouzového stavu. Následně na vládě by to mohlo být schváleno,“ řekl.

Tři dny, osobní pohovory, data od operátorů, karanténa a dezinfekce. Tak vypadá v kostce plán Romana Prymuly (vlevo) na zavedení chytré karantény. Foto: ČTK

Podle Prymuly budou přijata co možná nejméně ekonomicky bolestná opatření, která budou zacílena do školství a do volnočasových aktivit. O opatřeních bude zítra detailně informovat.

Opatření budou přijímána na co možná nejkratší dobu 14 dnů. Poté má dojít k rozvolnění. „Zvažovali jsme tři scénáře. Půjdeme cestou rychlého částečného uzavření a pak povolení, což je ekonomicky nejméně zatěžující,“ řekl Prymula na tiskové konferenci.

Podle ministra školství Plagy se budou od pondělí opatření proti koronaviru týkat středních škol. Detaily zveřejní zítra.