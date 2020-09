Noc na úterý by měli obyvatelé některých měst a obcí Náhorního Karabachu strávit v protileteckých krytech. Útoky Ázerbajdžánu podpořil i turecký prezident Erdogan. „Přišel čas ukončit arménskou okupaci ázerbájdžánských teritorií,“ prohlásil.

Видео: азербејџанске пешадијске и артиљеријске јединице у борбама са Војском Арцах-а (Јермени) pic.twitter.com/RiC3FPXOqY — Marsonline Борбени Ефективи (@gvozdenavolja) September 28, 2020

„Všichni vědí, že to jsou ázerbájdžánská území,“ prohlásil Erdogan v Istanbulu. Obvinil Minskou skupinu OBSE, že za třicet let nedokázala karabašský problém vyřešit. Podle Erdogana by arménské jednotky měly ihned opustit území, která Baku i Ankara považují za okupovaná, a tak Arménie pomohla ukončit mnohaletý válečný konflikt.

Na frontu do Náhorního Karabachu vyjel ministr obrany Arménie David Tonojan. Podle arménského ministerstva zahraničí turečtí vojenští experti podporují ázerbájdžánskou armádu a dodávají jí především vojenské drony a letadla. Jak uvedlo vedení neuznané republiky Náhorní Karabach, Turecko dodalo v poslední době Ázerbájdžánu především letouny F-16.

Na mimořádném zasedání se sešel arménský parlament. Někteří poslanci vyzvali příslušníky národnostních menšin, kteří žijí v Ázerbájdžánu, aby ze země vyvezli své děti a sami odmítli bojovat.

Boje po celé délce arménsko-ázerbájdžánské fronty začaly včera ráno a jde o největší srážky od první poloviny 90. let minulého století. (Ria Novosti)