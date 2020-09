Policisté v Londýně předčasně ukončili demonstraci proti přísným karanténním opatřením. Protestující na Trafalgarském náměstí podle policie nedodržovali bezpečnostní opatření a hrozilo šíření nákazy. (BBC)

Thousands of people have gathered for an anti-coronavirus restrictions protest in Trafalgar Square, London https://t.co/8Fcw94B4lZ pic.twitter.com/ugCYhS18vz

— BBC London (@BBCLondonNews) September 26, 2020