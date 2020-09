I dnes se jako každou sobotu vydaly do ulic Minsku a dalších běloruských měst ženy. V metropoli Běloruska už začalo masivní zatýkání účastnic tzv. řetězu solidarity.

В Минске на Комаровке уже как минимум 10 задержанных. Видео: Наша Нива pic.twitter.com/P5lHmM5FZj — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 26, 2020

Zadržena byla podle běloruských médií i slavná demonstrantka a odpůrkyně Lukašenkova režimu třiasedmdesátiletá Nina Baginskaja. Když jí policista chtěl odebrat její červeno-bílou vlajku, symbol opozice, křičela: „Nesahej na to, bídáku!“ Poté se s ním prala o prapor a nakonec byla odvezena v antonu na neznámé místo. I ona byla zatčena muži v khaki uniformách bez jakýchkoliv identifikačních znaků a s kuklami na hlavách.

U Komarovského trhu, tradičního místa sobotních ženských akcí, se kolemjdoucí muž obrátil na muže lovící ženy na ulici a upozornil je na to, že je policista musí mít nějaký identifikační znak a měl by se být schopen prokázat služebním průkazem. Nato byl i on odvlečen do antonu a nepomohla ani blesková akce přítomných žen, které se ho snažily z vozu vytáhnout. Přitom křičely: „Ostuda, ostuda…“

Ženy se dostaly také do sporu s ruskými novináři z propagandistického kremelského kanálu Russia Today. Žádaly je, aby „konečně natočili pravdivou čestnou reportáž“. V ruské státní televizi zpravidla marginalizují protesty v běloruských městech.

Skupina žen také obklíčila asi 6 policistů v kuklách a snažila se je přesvědčit, aby se přidali na jejich stranu. „Co jsme vám udělaly, že nás taháte za vlasy,? ptaly se jich účastnice akce například.

Některé stanice metra v centru Minska byly uzavřeny. (MBK)