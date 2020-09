Americký prezident Donald Trump vystoupil na předvolebním mítinku ve státě Virginia. Představitelé Virginie jej žádali, aby shromáždění kvůli omezení počtu lidí nepořádal, nebo pouze pro 250 lidí, jak určují pravidla státu.

„Shromáždění MAGA představuje závažné zdravotní ohrožení občanů Virginie. Odhadujeme účast na čtyři tisíce lidí a žádáme vás, abyste zvážili zrušení či přesunutí akce,“ apelovali v dopise představitelé státu Virginia.

To ale Trumpův volební tým odmítl a na místě se shromáždily tisíce lidí, z nichž většina neměla roušky a nedodržovala rozestupy.

Událost se konala v den, kdy guvernér Virginie Ralph Northam oznámil, že on i jeho žena Pamela mají covid-19. „Máme mírné příznaky. Berte to vážně, to je to nejlepší, co můžete pro ostatní udělat,“ vyzval Northam.

Northamovi jsou druhým guvernéským párem, který koncem týdne onemocněl covidem, ve středu totéž oznámil guvernér státu Missouri Mike Person a jeho žena Teresa.

Celý záznam prezidentova vystoupení ve městě Newport ve Virginii zde.