Policie v Katalánsku má pohotovost kvůli přípravě na příští týden, kdy se úřady obávají protestů. Bude výročí referenda o nezávislosti Katalánska a měl by padnout definitivní verdikt španělského nejvyššího soudu o katalánském premiérovi.

Ministr vnitra katalánské vlády Miquel Samper podle deníku La Vanguardia v místní televizi přiznal, že katalánská policie má pohotovost v očekávání „možných konfliktů v ulicích“. Uvedl, že to souvisí s výročím referenda z 1. října 2017 i s očekávaným zveřejněním verdiktu španělského nejvyššího soudu.

Ten podle médií nejspíš potvrdí prosincové rozhodnutí katalánského nejvyššího soudu, který katalánskému premiérovi Quimu Torrovi zakázal na rok a půl vykonávat veřejně volené funkce za to, že loni na jaře před parlamentními volbami vyvěsil na sídle regionální vlády v Barceloně symboly podporující uvězněné separatistické politiky.

Také katalánský deník El Periódico už v pátek s odvoláním na interní komunikaci místní policie napsal, že pořádkové složky katalánské policie mají v těchto dnech nejvyšší pohotovost. Zejména mají dávat pozor v okolí soudních budov v Katalánska, uvedl deník.

V případě potvrzujícího verdiktu v Torrově kauze by dočasně převzal úřad katalánského premiéra místopředseda regionální vlády Pere Aragones. Podle místních médií by pak měl katalánský parlament schválit nového premiéra, na němž se dohodne tamní vládní koalice, jinak by se musely konat nové regionální volby. Katalánská vládní koalice je složena z několika separatistických stran, mezi nimiž v některých otázkách nepanuje shoda.

Echo loňského podzimu

Bouřlivé demonstrace zažil bohatý autonomní region na severovýchodě Španělska loni na podzim poté, co španělský nejvyšší soud 14. října oznámil rozsudek nad 12 katalánskými politiky kvůli neústavnímu referendu z roku 2017. Devět z nich dostalo tresty vězení od devíti do 13 let, třem udělil jen pokutu a zákaz výkonu veřejných funkcí na rok a osm měsíců.

Do ulic katalánských měst vycházely pak několik týdnů tisíce lidí, někteří radikálové zejména v noci v Barceloně i zapalovali popelnice a auta.

Hladce neproběhlo ani referendum z 1. října 2017, které tehdejší katalánská vláda uspořádala, ač věděla, že odporuje španělské ústavě a že se tak vystavuje trestnímu stíhání. Madrid se snažil plebiscitu zabránit soudně i silou. Španělští policisté zabavovali volební materiály i volební urny a bránili lidem v hlasování.

Policejní zásah při referendu si podle katalánského ministerstva zdravotnictví vyžádal přes tisíc zraněných, z valné většiny lehkých. (ČTK)