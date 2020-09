View this post on Instagram

По предварительной информации – разбился военный самолёт АН26! По не подтверждённой информации сообщается о 5 погибших! На самолете были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществлявшие учебный полет. Больше в нашем Telegram канале! #netipichnyi_kharkov #харьков #kharkov #kharkiv #чугуев #самолет #армия #курсант #крушение