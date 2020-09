Rusko a Spojené státy by měly uzavřít dohodu o vzájemném nevměšování do vnitřních záležitostí, navrhl prezident Vladimir Putin. Podle něj by se tak mohlo předejít kybernetickým útokům či zneužívání komunikačních technologií.

Agentura Reuters připomíná, že Putinova nabídka přichází krátce před prezidentskými volbami v USA. Ty se mají uskutečnit 3. listopadu. (Reuters)