Úvěrová společnost Home Credit, která patří do skupiny firem miliardáře Petra Kellnera, spadla v prvním pololetí do ztráty 16,7 miliardy korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Společnosti klesl celkový počet úvěrů, důvodem ztráty je také tvorba rezerv.