Nepřátelské mocnosti se zaměřují na regionální politiku a akademickou sféru a rekrutují v nich spolupracovníky, řekl v Senátu ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.

„Obce a kraje rozvíjejí vlastní zahraniční styky a aktivity. Není o nich jasný přehled, proto je těžké je varovat před riziky, kterým mohou čelit. Z krajské politiky se profilují politici, kteří stoupají do vyšší politiky. Ovlivňuje to tak do budoucna vysokou politiku,“ řekl v Senátu Koudelka s tím, že v regionální politice hledají nepřátelské mocnosti jako Čína či Rusko své spolupracovníky.

„Rusko a Čína se podílejí v největší míře na ovlivňování veřejné správy,“ řekl Koudelka.

„Akademická obec musí navazovat zahraniční styky. I proto je tato oblast velmi vysokým bezpečnostním rizikem, protože zahraniční služby využívají tuto otevřenost a sdílení informací k získávání informací, o které mají zájem,“ dodal Koudelka.