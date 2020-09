Výrobce letadel Airbus vyrobil poslední kus A380, největšího osobního letadla na světě. Letadlo se do provozu dostalo před 13 lety, právě dokončená A380 má výrobní číslo 272. O vysokokapacitní letadlo přestal být zájem kvůli vysokým nákladům na provoz.

The last one ! 😭Initial assembly of msn 272, the last #Airbus #A380 is completed, it was transferred from station 40 to station 35 this morning. 🇦🇪 #AvGeek #Toulouse pic.twitter.com/wvKDqKyLil

— Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020