V Libereckém kraji je poprvé více než 1000 aktivních případů nákazy koronavirem. Za poslední týden počet nakažených vzrostl o 80 procent, vyplývá z údajů Krajské hygienické stanice v Liberci.

Před týdnem bylo v kraji 583 aktivních případů, nyní jich je 1046.

Nejhůře je na tom v kraji Liberecko, na které připadá skoro 60 procent aktivních případů v kraji. V přepočtu na 100 000 obyvatel je na Liberecku za posledních sedm dnů skoro 175 případů, hůře je na tom z tohoto pohledu jen Praha.

Na základě rozhodnutí hygieniků zahájí příští týden liberecká univerzita akademický rok distanční výukou. Studenti budou moci do školy chodit jen v malých skupinách do laboratoří a ateliérů, na konzultace nebo do knihovny. Žádné další nařízení jen pro Liberecko zatím přijaté nebylo.

odle údajů ministerstva zdravotnictví od prvního odhaleného případu v březnu testy odhalily koronavirus u 1811 lidí z Libereckého kraje, z toho za poslední týden jich bylo rekordních 585. Počet vyléčených za poslední týden stoupl o 97 na 614 a počet zemřelých v souvislosti s koronavirem zůstal na sedmi. Šlo o seniory, kteří měli jiná závažná onemocnění.

Nadále platí, že v republikovém měřítku méně nakažených v absolutním počtu od počátku pandemie než Liberecký kraj má pouze Karlovarský kraj. V přepočtu na 100 000 obyvatel jsou na tom lépe tři kraje, v Libereckém je na 100 000 obyvatel 408 pozitivně testovaných lidí od prvního zjištěného případu. (ČTK)