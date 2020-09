V amerických velkoměstech pokračují protesty proti tomu, že policista, který omylem zastřelil zdravotnici Taylorovou v jejím bytě, nebyl potrestán. V Los Angeles, New Yorku, Filadelfii i Louisville lidé protestovali do noci. (LA Times)

Protestors now crossing the Manhattan Bridge back to Brooklyn @NBCNewYork pic.twitter.com/64PhrpB67f

— Adam Harding (@HardingReports) September 25, 2020