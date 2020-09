Donald Trump a jeho žena Melania přišli do budovy Nejvyššího soudu ve Washingtonu a vyjádřili úctu soudkyni Ruth Bader Ginsburgové, u jejíž rakve se poklonili. Lidé ale na Trumpovy nesouhlasně bučeli. (CNN)

