Londýnské nádraží St. Pancras začalo používat roboty vybavené ultrafialovým světlem, které je schopné dezinfikovat prostor od koronaviru i od jiných virů a bakterií. Vedení drah se tak snaží obnovit důvěru lidí v cestování. (Reuters)

We are the first train station in the world to launch state-of-the-art cleaning robots to help keep the station a clean and safe place to visit.

