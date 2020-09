„Kdyby byl vůdce odrazem národa, nemůže přijít po Havlovi kágébák Klaus a po něm další kágébák Zeman,“ říká výtvarník David Černý. „V komunismu jsme žili 40 let, 30 let žijeme v demokracii, a že bychom byli nějaký progresivní národ, to se říct nedá.“