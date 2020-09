Určitě by bylo dobré se zeptat správce osobních údajů, tedy @vnitro. Rozesílání respirátorů prostřednictvím @Ceska_posta_sp prověřujeme od jeho začátku. V této chvíli nelze dále komentovat, co by předseda navíc do procesu vstupuji až ve formě druhoinstančních rozhodnutí.

— predseda_UOOU (@predseda_uoou) September 24, 2020