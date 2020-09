Ryby v řece Bečvě otrávily kyanidy. Potvrdily to výsledky vzorků vody, uvedla Česká inspekce životního prostředí. Na základě odebraných vzorků se bude nyní hledat původce havárie.

Informaci sdělila mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Podle ní to potvrdilo původní domněnku inspektorů. Kontaminační mrak začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova, kde se zastavil díky velké kapacitě vodní nádrže v nadjezí. Jde o úsek v délce 38 kilometrů, rybáři do kafilérie dosud odvezli 20 tun otrávených ryb. (ČTK)