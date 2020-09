Babiš: Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet

Solidarita nemůže být povinná, podstata nového návrhu migrační politiky EU je nesmyslná. Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet, řekl premiér Andrej Babiš před odletem do Bruselu na jednání s předsedkyní EK Ursulou von der Leyenovou, maďarským premiérem Viktorem Orbánem a polským premiérem Mateuszem Morawieckým.

Brusel v současnosti dělá, co může, jenže příliš nenápadně. A tam, kde se mu to daří, jsou politici jeho kroky schopni obrátit úplně naruby. Foto: Jakub Dospiva, ČTK

Návrh nové migrační politiky EU dává jednotlivým členským státům možnost volby mezi přijímáním určitého počtu běženců a možnost tzv. návratového sponzorství. To znamená organizaci a financování cesty odmítnutých běženců zpět do země původu, ovšem většinou ze země vstupu do EU, nikoliv ze země, která návrat sponzoruje.

Dalším hlavním tématem jednání bude podle Babiše klima, respektive návrh EK na závazek snížení emisí do roku 2030 (ve srovnání s rokem 1990) o 55 procent, což Babiš odmítá. ČR to nemůže splnit, řekl premiér.