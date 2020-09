Akcie společnosti Tesla se po takzvaném Battery Day propadly o více než pět procent. Stalo se tak po představení nových plánů na výrobu levnějších baterií, které nepředčily očekávání investorů.

Firma chce díky novým bateriím zlevnit výrobu elektrických aut asi na 580 tisíc korun.

Na Muskovo oznámení čekali kromě fanoušků do technologií také akcionáři, které nicméně zklamal fakt, že Tesla ještě nemá technologii připravenou. Jak Musk uvedl, nové baterie společně s upravenými vozy by se měly dostat do výroby nejdříve za půl druhého roku.

Kromě ceny, která klesne až o 56 procent, mají baterie konkurovat konvenčním autům také svojí kapacitou, Musk očekává, že se dojezd elektromobilů zvýší o 16 procent. Nyní dojezd nejpokročilejších elektrických aut přesahuje hranici 500 kilometrů.

Receptem na nový typ baterií má být podle Muska především zjednodušení celého výrobního procesu, firma rovněž vyvinula nové složení vnitřku baterie, ze kterého by měl vymizet kobalt, jak upozorňuje server Technet.

I přes zklamání akcionářů patří Tesla mezi vítěze koronavirové krize. Od začátku roku rostl zájem o prodej elektrických aut, stejně tak se úspěšně obchodovaly akcie firmy. Na začátku roku se podíly firmy obchodovaly asi za 85 dolarů, nyní je jejich cena více než čtyřnásobná. (Verge)