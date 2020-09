Omezení diváků se podle Prymuly divadel příliš nedotkne, výjimkou je prý Národní divadlo. Naopak dopady na festivaly budou velké, nevyloučil kompenzace.

„Naše opatření nejsou tak restriktivní, že by znemožňovala konání kulturních aktivit. „Běžných divadelních představení by se to dotknout nemělo, bude platit omezení 500 osob v jednosektorovém režimu, ve vícesektorovém omezení 1000 osob,“ uvedl ministr.