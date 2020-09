„Dnes inaugurovaný Alexandr Lukašenko nemá legitimitu vést zemi,“ prohlásil slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok. Běloruský vůdce je podle něj „odpovědný za prezidentské volby, které nebyly svobodné ani férové“. Slovensko stojí za běloruským lidem, dodal.

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus.

— Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020