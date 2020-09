Podruhé tento týden se sešel Ústřední krizový štáb. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že zastoupeny jsou i samosprávy. Podle něj by koncem měsíce mohlo být v Česku denně tři až šest tisíc nově pozitivně testovaných na covid-19.

„Pokud se podíváme na růst křivky, odpovídá to střednímu scénáři. Podle aktuálního tempa by to znamenalo, že ke konci měsíce bychom se pohybovali mezi tři až šesti tisíci (nově nakaženými) denně,“ prohlásil.

Hamáček zdůraznil, že je naprosto klíčové zajistit stabilitu zdravotního systému a zabránit jeho přetížení. Ústřední krizový štáb podle jeho slov provedl audit ochranných prostředků, a to ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a Správou státních hmotných rezerv. „Dohodli jsme se, že budeme tuto věc týdně monitorovat a případně na to reagovat,“ vysvětlil ministr vnitra.

Štáb podle jeho slov pracuje i na mechanismu sdílení a vytvoření kapacit lůžkové péče v krajích. Kromě toho probíhá také audit. Štáb také aktivoval i jednotlivé krajské krizové štáby.

Pokud jde o zajištění bezpečnosti v průběhu voleb, Hamáček uvedl, že ministerstvo posílí mobilní odběrové komise. „Ve spolupráci s armádou je posílíme tak, aby kapacita byla někde kolem 16 tisíc voličů, které by komise měly zvládnout navštívit, pokud bude zájem,“ doplnil.