Onemocnění rakovinou bude možné brzy zjistit pouze z několik kapek krve. A to dokonce několik let předtím, než se nemoc začne projevovat. Zjistili to vědci z univerzity v San Diegu, jejichž krevní test má úspěšnost 90 procent.

Výzkumem se skupina vědců zabývá již od roku 2007, kdy odebrala vzorky 123 tisícům zdravých lidí. Následně odebírali vzorky i v následných letech a zkoumali, u kterých z lidí se objevilo onemocnění rakovinou – jednalo se asi o tisícovku zkoumaných osob.

Test dokáže odhalit pět druhů karcinomu a zkoumá chemické změny v DNA. (ČT 24)