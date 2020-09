Do Španělska dorazilo za poslední den přes moře z Afriky přes pět set migrantů, z toho dvě stovky na Baleárské ostrovy. Informoval o tom dnes deník El Mundo, podle něhož jde v případě Baleár o nejvyšší číslo za jeden den.

Celkem připluli migranti ke španělskému pobřeží za poslední den ve čtyřicítce člunů.

K Baleárským ostrovům připlulo od pondělka 13 člunům s 204 migranty, většinou z Alžírska. To je zhruba stejně jako na tyto ostrovy dorazilo za celý rok 2018, kdy to bylo podle deníku El Mundo 199 běženců. Na záchraně běženců u Baleár, zejména ve vodách u ostrova Mallorca, se podílela dvě plavidla francouzského námořnictva.

Na 170 migrantů z pondělka na úterý doplulo k pobřeží jihošpanělského regionu Murcia, podle španělských médií šlo o samé Alžířany. Sedm desítek běženců dorazilo za stejnou dobu na španělský ostrov Gran Canaria v Atlantiku a 64 mužů nalodila pobřežní stráž u španělského ostrůvku Alborán, které leží ve Středozemním moři zhruba v půli cesty mezi Marokem a Španělskem. Na dvě desítky migrantů ze čtyřech člunů nalodila pobřežní stráž také v okolí Gibraltaru.

Do Španělska dorazilo od začátku letošního roku podle Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) z Afriky na 17 200 běženců, z toho 16.000 přes Středozemní moře a Atlantik a zbytek z Maroka do španělských enkláv Ceuta a Melilla. Loni to bylo za celý rok 26 168 přes moře a 6345 překonalo ploty do Ceuty a Melilly. (ČTK)