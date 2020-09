„Semknutí se tu odehrálo ve věcné rovině. Neexistuje tu věcná výhrada, že by někdo z nás šel proti zájmům České republiky. Všichni, kteří řeší krizi na kraji, jsou ponořeni do práce, aby to republika zvládla,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka.

„Jestli jsme nezaspali my? Ptali jsme se znovu a znovu, jak je ČR nachystaná. I při mimořádném jednání zaznívaly otázky, ale nedostali jsme odpověď,“ dodal Kupka.