Český fotbalista David Jablonský, který figuroval v kauze ovlivňování zápasů z roku 2012, nakonec dostal trest. Současný obránce polské Cracovie Krakov nesmí hrát do konce roku 2021, proti trestu od FIFA se ale ještě může odvolat.

Podle serveru Gol24.pl krakovský klub uvažuje, že s hráčem rozváže smlouvu. Přitom brzy devětadvacetiletý Jablonský podepsal v Krakově smlouvu do konce června roku 2022.

Jablonského tedy dohnaly zmanipulované zápasy Juniorské ligy mezi Plzní a Teplicemi, za které před osmi lety hrál. Poté, co kauzu začal řešit český soudní systém, Jablonský přestoupil nejdříve do Ruska a přes Bulharsko se dostal do zmíněného Polska, kde hraje od loňského roku. (Gol24.pl)