O zavření škol kvůli koronaviru je lepší rozhodovat centrálně než pomocí ředitelského volna, reagují zástupci školských asociací na dnešní výzvu ministra zdravotnictví Prymuly, aby ředitelé vyhlásili tento pátek volno.

„Pokud se pan ministr domnívá, že podobná aktivita může pomoct utlumit krizi, tak je plně v jeho kompetenci, aby se domluvil s hygienou a školy uzavřel,“ řekl šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „Naprosto nechápu, proč to dává do roviny apelu na ředitele škol, kteří mají použít jeden z pěti možných volných ředitelských dnů, abychom je na to vyčlenili,“ uvedl.

Upozornil, že ředitelé musí své rozhodnutí konzultovat se zástupci zřizovatele a rodičů.

Pokud to zůstane v rovině doporučení, tak Zajíček sám jako ředitel Masarykovy střední školy chemické v Praze 1 volno nevyhlásí. „Já raději budu učit, protože každý den, který odučíme je dobrý před tím, než nás pošlou do distančního vzdělávání,“ vysvětlil. Dodal, že z jeho školy jsou tři děti v karanténě a ve škole zatím covid potvrzený není.

Naopak šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý řekl, že je připraven volno ve škole v pátek vyhlásit. Potěšilo ho ministrovo vyjádření, že nechce zavírat první stupeň. Podle něj je také pořád naděje, že alespoň ještě nějakou dobu bude fungovat normálně i druhý stupeň. „My určitě uděláme vše pro to, aby k uzavření škol došlo co nejpozději. Určitě se budeme snažit panu ministrovi vyhovět,“ řekl. (ČTK)