Kreml obvinil tým opozičního předáka Navalného, že odvezl z Ruska důležité důkazy, které by pomohly při vyšetřování otravy politika. Navalnyj byl v bezvědomí přepraven letadlem z Omska do Berlína, kde se na klinice Charité nyní zotavuje.

Německá laboratoř měla najít na lahvích se zbytky vody stopy bojové otravné látky typu novičok, což na sociálních sítích zveřejnil sám Navalnyj. Láhve se do Německa dostaly díky jeho spolupracovníkům, kteří ihned po zprávě o hospitalizaci politika v Omsku pronikli do jeho hotelového pokoje v Tomsku, kde před tím bydlel, a vzali zde vše, co by mohlo pomoci expertům při vyšetřování.

Podařilo s jim tyto předměty včetně lahví s vodou nakonec převézt speciálním letadlem, které přiletělo pro pacienta, až do Německa, kde jsou zkoumány. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nyní obvinil Navalného a jeho tým z maření vyšetřování. „Nevíme, co odvezli, ale víme, že něco velmi důležitého odvezli,“ řekl doslova.

Prohlásil také, že ruská strana má dosud velké potíže se získáváním důležitých informací od Němců, což ztěžuje vyšetřování na místě, kde se událost měla stát.

Peskov rovněž odpověděl na výzvu Navalného, který prostřednictvím sociálních sítí požádal Moskvu, aby mu „vrátila zcizený oděv“. Ten totiž zůstal v nemocnici v Omsku a byl zabaven policií jako předmět doličný. „My se oblečením nezabýváme,“ odpověděl Peskov. „To není náš obor“.

