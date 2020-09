Za minulý týden přibyly na světě téměř dva miliony pozitivních případů koronaviru. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které jde o rekordní týdenní přírůstek. Podle WHO se od počátku pandemie nakazilo virem SARS-CoV-2 již více než 30,6 milionu lidí.

S covidem-19 jich zhruba 950 tisíc zemřelo. Podle specializovaného webu americké Univerzity Johnse Hopkinse se na světě nakazilo koronavirem již přes 31,3 milionu lidí a s covidem-19 jich zemřelo přes 965 tisíc.

„Od 14. do 20. září přibyly téměř dva miliony nových případů covidu-19, což představuje nárůst o šest procent ve srovnání s předcházejícím týdnem,“ uvedla WHO. Zároveň je podle ní přírůstek počtu případů za minulý týden nejvyšší od počátku šíření viru na konci minulého roku. (ČTK)