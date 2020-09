Postup Státního ústavu pro kontrolu léčiv v případu distribuce roušek může podle ministra Hamáčka naplňovat trestný čin obecného ohrožení. Mohlo by to prý vést ke znehodnocení strategických zásob ochranných prostředků státu.

„Pokud by se ukázalo, že se SÚKL bude snažit o znemožnění distribuce ochranných prostředků obecně obyvatelstvu, tak to podle mě splňuje i rozměr obecného ohrožení. Ale to je na právnících,“ řekl Jan Hamáček v Náchodě, kde zahajoval projekt mobilní pošty.

ÚKL v pondělí oznámil, že Česká pošta porušila při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Pošta musí do tří dnů přijmout nápravná opatření. Státní podnik se hájí tím, že převzal ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. Hamáček řekl, že SÚKL neměl kompetenci k provedení kontroly a zvažuje podání trestního oznámení na ústav kvůli šíření poplašné zprávy.

Hamáček komentoval, že podle logiky SÚKL by Česká republika nesměla distribuovat lidem či zdravotníkům nic z ochranných prostředků, které má ve strategických zásobách. „Tento přístup SÚKL znamená znehodnocení veškerých strategických zásob České republiky,“ řekl ministr. (ČTK)