Za minulý týden přibyly na světě téměř dva miliony pozitivních případů koronaviru. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které jde o rekordní týdenní přírůstek. Podle WHO se od počátku pandemie nakazilo virem SARS-CoV-2 již více než 30,6 milionu lidí.