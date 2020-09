Pokud o někom něco tvrdíte, musíte to dokázat. A to i když to děláte na svém vlastním Facebooku a i když jde o člověka pochybných morálních kvalit. Každý si zaslouží úctu a důstojnost, i prezident. To vzkázal brněnský soud svým rozhodnutím občanům v kauze Zeman versus Bartík.