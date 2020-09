Prymula naznačil další omezení hromadných akcí i otvírací doby restaurací

První opatření Romana Prymuly v roli ministra zdravotnictví bude omezení rizikových hromadných akcí. „Nebude se to týkat všech, například u kulturních je malé riziko,“ řekl.

Gabriel Kuchta, Deník N

„Rizikové jsou zejména takové, kde se konzumuje alkohol a lidé jsou v malých vzdálenostech,“ předeslal Prymula s tím, že pozoruje, jak při některých víkendových akcích lidé ztrácejí veškeré zábrany.

Během jednoho nebo dvou dnů podle něj ministerstvo zdravotnictví zveřejní nová opatření proti šíření koronaviru. Omezit by se měla otevírací doba v barech a dalších zařízeních, kde se lidé večer setkávají a popíjejí, a to do 22 hodin. Další omezení se bude týkat počtu osob na hromadných akcích, ať už venkovních nebo vnitřních, kde by měl povolený počet lidí klesnout na 50 či 100 osob. Podrobnosti ještě ministerstvo diskutuje.