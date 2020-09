„Nestávám se ministrem covidu,“ prohlásil ministr Roman Prymula po uvedení do úřadu. Existuje podle něj celá řada projektů, které musí pokračovat. Odmítl, že by chystal personální zemětřesení.

Prymula má prý identické priority jako odstupující Adam Vojtěch, například zákon o elektronizaci.

„Mladé lékaře pálí systém vzdělávání, atestací. Je to boj na dlouhý čas, děláme vše pro to, aby se to zlepšilo,“ řekl Prymula.

„Nechci dramaticky točit kormidlem ministerstva zdravotnictví, primárním úkolem je operativní krizový management, který by měl zachytit nástup této epidemie,“ oznámil.