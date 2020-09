Analytici slovenského ministerstva školství odhadují, že až 52 tisíc slovenských dětí zůstalo od zavření škol na jaře do prázdnin bez jakéhokoli kontaktu s učitelem. Podle politika Juraje Hipše je to obrovské selhání státu. „Jsou to děti, na které jsme zapomněli,“ řekl. (Denník N)