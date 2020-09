Česká pošta se ohradila proti závěru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, že při roznášení ochranných pomůcek seniorům porušila zákonné požadavky na distribuci zdravotnického materiálu. Podle státního podniku se totiž jednalo o ochranné pomůcky.

„V případě roušek a respirátorů pro občany starší 60 let převzala Česká pošta do přepravy ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál. To jasně dokazují i předávací protokoly, které má pošta k dispozici. Z tohoto pohledu neměla kontrola ze strany SÚKL začít, protože SÚKL není oprávněný tyto ochranné pomůcky kontrolovat,“ stojí ve vyjádření na webu pošty.

Jeden respirátor a pět roušek roznášela pošta na základě úkolu vlády od 15. do 18. září. SÚKL vyzval poštu k nápravě, podle podniku je už ale všechen materiál roznesen adresátům.

„Česká pošta je logistická firma a tuto vícestupňovou akci s výraznými časovými a personálními nároky zvládla bez problémů. Pokud opět dostane od státu zadání, aby zajišťovala roznášku dalších ochranných pomůcek, jako logistická firma se tohoto úkolu opět zhostí,“ dodala pošta s tím, že vyjádření kontrolního úřadu aktuálně právně zkoumá.