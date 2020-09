Klíčovým úkolem bude podle Romana Prymuly v roli nového ministra zdravotnictví stabilizovat vývoj epidemie. „Chci dramaticky zlepšit komunikaci, protože to nám asi veřejnost vyčítá,“ uvedl.

Nařízení mají být podle něj jednoznačná a do systému se musí více zapojit kraje. Prymula v rozhovoru také připomněl, že nikdy nechtěl jít do politiky, ale jelikož je situace okolo koronavirové epidemie urgentní, neměl šanci nabídku odmítnout, protože by to bylo neseriózní. (Seznam Zprávy)