„V sobotu jsem měl setkání s jeho náměstkem a vedoucím kabinetu, a i když to oficiálně nezaznělo, bylo jasné, že to zvažuje. Adamovi Vojtěchovi bychom měli upřímně a bez ironie poděkovat za obrovské množství práce,“ uvedl epidemiolog Rastislav Maďar.

Zároveň doufá, že na jeho místo nastoupí jiný velmi schopný člověk. Je to podle něj v zájmu celé naší země.