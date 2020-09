Předseda KDU-ČSL Jurečka uvedl, že očekával konec Vojtěcha ve funkci ministra zdravotnictví. „Zaznamenával jsem poslední dny takové náznaky, kdy pan premiér začal hovořit o tom, že ministr nezvládá covid, nečekal jsem to úplně dnes ráno, ale že to bude v následujících dnech, to jsem si říkal, že k tomu dojde,“ řekl Jurečka.

„To bude velký problém pro toho, kdo přijde po Vojtěchovi: aby vytyčil, kde je role premiéra a kde ministra pro danou oblast. Nevím, jestli je to v případě premiéra Babiše vůbec možné,“ dodal šéf lidovců v České televizi.