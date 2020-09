Předseda KSČM Filip by rád o nástupci ministra zdravotnictví jednal s premiérem Babišem. „Je to v kompetenci hnutí ANO. Budu rád, když o tom budu moci s premiérem jednat,“ řekl Filip v ČT. Podle něj je dobře, že Vojtěch odstoupil. „Kvituji, že uznal sám, že to takhle dál nejde,“ řekl šéf KSČM.