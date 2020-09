Čtyřiadvacetiletá herečka Zendaya získala hlavní cenu Emmy za ženskou roli a stala se nejmladší držitelkou této ceny. Zendaya byla oceněna za roli v seriálu Euphoria stanice HBO a porazila Jennifer Anistonovou, Olivii Colmanovou, Lauru Linney a Sandru Oh. (Emmy)

More #Emmys history tonight! At 24, @Zendaya is the youngest person to win for Lead Actress in a Drama Series! pic.twitter.com/AVUzIqyckH

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020