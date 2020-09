Jsme jako zaoceánský parník před krou. Přírůstky jsou explozivní, varuje Prymula

„Číslo R se blíží z 1,59 v intervalu k 1,8. Je zde hrozba, že se může dostat až ke 2 a to už by byl stav, který je krizový,“ uvedl na TV Prima Roman Prymula. „Obavy mít musíme, jsme ve fázi epidemického šíření s explozivním přírůstkem.“

Podle Prymuly dochází v Česku k největšímu nárůstu nakažených. „Další tři země, které mají v Evropě problém – Velká Británie, Francie a Izrael jsou buď za kulminačním bodem epidemie, nebo ten nárůst je poměrně mírný,“ uvedl.

Podle propočtů bude počet nakažených stoupat do pásma 6 až 8 tisíc nakažených denně. „Pokud budeme provádět opatření, můžeme to oploštit,“ říká Prymula. „Představme si to jako velký zaoceánský parník, který uvidí kru a který začne brzdit. Pokud ji uvidí dostatečně brzo, tak se jí vyhne. Pokud ne, tak do ní narazí.“

Nejdůležitější je podle Prymuly dodržovat sociální distanc, nosit roušky, kde je potřeba. „Nic silnějšího nemáme, účinnost je mezi 50 a 80 procenty,“ uvedl.

Současně upozornil, že primární není až tak informace o počtech nově nakažených – to slouží jako indikátor, zda máme na zvládnutí situace dostatečnou kapacitu zdravotniho systému.

„Narůstá počet hospitalizovaných, narůstá počet vážně hospitalizovaných,“ varoval Prymula. „To, co je klíčové, jsou úmrtí. Systém stavíme do role, kdy jeho kapacita může být na limitu, a pak to může ohrožovat i nejmladší popualci, protože pak budou zdravotníci vyvázáni jinými aktivitami a nebudou mít čas na obvyklou péči.“