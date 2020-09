V Praze přibylo za uplynulých 24 hodin 168 potvrzených případů koronaviru. Tento týden, kdy denní přírůstky třikrát překročily 300, je to nejméně. Proti pátečním 338 případům je to polovina.

O víkendu se ale zpravidla méně testuje. Od začátku epidemie se v hlavním městě nakazilo dohromady 8842 lidí. Vyplývá to z údajů pražské hygienické stanice. Situace v hlavním městě se výrazně zhoršuje od minulého týdne, od pátku je Praha na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 na nejhorším červeném stupni. (ČTK)